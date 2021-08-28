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СКА обменял Хафизуллина в «Салават Юлаев»

20:43
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«Салават Юлаев» и СКА произвели обмен. Уфимский клуб получил защитника Динара Хафизуллина, а в обратном направлении отправился форвард Михаил Воробьев, сообщает сайт СКА.

32-летний Хафизуллин в минувшем сезоне провел 57 матчей и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности +14.

24-летний Воробьев в прошлом сезоне провел 33 матча в регулярном чемпионате и набрал 13 (5+8) очков. В плей-офф он не играл из-за травмы.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-zhielaiet-udachi-dinaru-khafizullinu/

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Иван Шитик все материалы автора

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