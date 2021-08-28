СКА обменял Хафизуллина в «Салават Юлаев»
20:43
«Салават Юлаев» и СКА произвели обмен. Уфимский клуб получил защитника Динара Хафизуллина, а в обратном направлении отправился форвард Михаил Воробьев, сообщает сайт СКА.
32-летний Хафизуллин в минувшем сезоне провел 57 матчей и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности +14.
24-летний Воробьев в прошлом сезоне провел 33 матча в регулярном чемпионате и набрал 13 (5+8) очков. В плей-офф он не играл из-за травмы.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/ska-zhielaiet-udachi-dinaru-khafizullinu/
Читайте также
1
Зачет
vs
4
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю