СКА обменял Хафизуллина в «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» и СКА произвели обмен. Уфимский клуб получил защитника Динара Хафизуллина, а в обратном направлении отправился форвард Михаил Воробьев, сообщает сайт СКА.

32-летний Хафизуллин в минувшем сезоне провел 57 матчей и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности +14.

24-летний Воробьев в прошлом сезоне провел 33 матча в регулярном чемпионате и набрал 13 (5+8) очков. В плей-офф он не играл из-за травмы.