«Динамо» разгромило «Куньлунь» в финальном матче Кубка мэра Москвы

«Динамо» обыграло «Куньлунь» в матче Кубка мэра Москвы. Встреча завершилась с разгромным счетом 8:3 в пользу бело-голубых.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Динамо» Оскар Линдберг, в активе которого 4 (2+2) очка. Дубль в составе победителей оформил Эрик О'Делл, три очка — в активе Вадима Шипачева (0+3).

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«Динамо М» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 8:3 (5:1, 3:1, 0:1)

Голы: О`Делл — 2 (Линдберг, Сергеев), 0:35 — 1:0. Бойков — 1 (Игумнов), 7:55 — 2:0. О`Делл — 3, 12:00 — 3:0. Галиев — 2 (бол., Линдберг, Шипачев), 15:16 — 4:0. Линдберг — 3 (бол., Галиев, Шипачев), 18:04 — 5:0. Спроул — 2 (Челиос, Кейн), 19:50 — 5:1. С. Фу — 2 (Челиос, Локхарт), 20:25 — 5:2. Клинкхаммер — 1 (бол., Шипачев), 31:00 — 6:2. Линдберг — 4 (бол., Сергеев, Фисенко), 31:50 — 7:2. Е. А. Зайцев — 1 (Фисенко, Брызгалов), 32:42 — 8:2. С. Фу — 3 (бол., Фрэм), 48:08 — 8:3.

Вратари: Бочаров (Еременко, 40:00) — Смит.

28 августа. Москва. Арена «Мегаспорт».