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Новичок «Динамо» Клинкхаммер рассказал, как его приняли в команде

21:27
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Новичок «Динамо» Роб Клинкхаммер рассказал о том, как его приняли в команде.

— Здорово, я уже знал несколько ребят из команды. Поэтому мне было легче. Мне все показали, рассказали. Мне нужно переводить некоторые вещи, ребята из команды помогали мне в этом.

Я знаю Галиева, мы брали кубок вместе. С Педаном тоже в «Ак Барсе» пересекались, он пришел на следующий год. Славу также знаю. Много знакомых лиц, как я уже сказал, это здорово. Ребята, с которыми ты играл, у вас уже особые взаимодействия, очень рад снова их видеть и играть с ними в одной команде, — заявил Клинкхаммер.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ канадец выступал за минское «Динамо». На его счету 26 (15+11) очков в 31 встрече.

(Надежда Тонконог)

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Иван Шитик все материалы автора

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