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Сегодня, 19:28

СКА дома одержал победу над «Нефтехимиком»

Алина Савинова
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СКА на своем льду обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У клуба из Санкт-Петербурга отличились Борна Рендулич, Михаил Воробьев, оформивший дубль, и Александр Никишин.

Клуб из Нижнекамска ответил двумя заброшенными шайбами во втором периоде — авторами голов стали Владимир Брюквин и Наиль Якупов.

После этой игры СКА поднялся на шестое место в таблице Западной конференции (30 очков в 28 матчах). «Нефтехимик» идет восьмым на «Востоке» (29 очков в 29 встречах).

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (3:0, 1:2, 0:0)

Голы: Рендулич — 13 (Гальченюк, М.С. Федотов), 15:44 — 1:0. Воробьев — 5 (Хайруллин, Толчинский), 16:06 — 2:0. Воробьев — 6 (бол., Рендулич, Хайруллин), 19:12 — 3:0. Никишин — 7 (бол., Толчинский, Зыков), 21:22 — 4:0. Брюквин — 6 (бол., Шафигуллин), 31:38 — 4:1. Н. Якупов — 6 (бол., Клок, Дергачев), 36:40 — 4:2.

Вратари: Серебряков — Долганов.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 36 (17+10+9) — 29 (7+12+10).

Судьи: Наумов, Ромасько.

11 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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