СКА с минимальным счетом переиграл «Локомотив» в домашнем матче КХЛ
21:40
СКА обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Автором единственной заброшенной шайбы стал Марат Хуснутдинов. Голкипер СКА Ларс Юханссон оформил четвертый шатаут в сезоне, отразив 21 бросок.
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СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Хуснутдинов — 3 (Фальковский), 39:35 — 1:0.
Вратари: Юханссон — Паскуале (58:51).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 22 (6+11+5) — 21 (3+4+14).
Судьи: Морозов, Юдаков.
5 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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