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СКА с минимальным счетом переиграл «Локомотив» в домашнем матче КХЛ

21:40
СКА — «Локомотив» — 1:0. Фото ХК СКА
СКА — «Локомотив» — 1:0. Фото ХК СКА
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СКА обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы стал Марат Хуснутдинов. Голкипер СКА Ларс Юханссон оформил четвертый шатаут в сезоне, отразив 21 бросок.

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Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Хуснутдинов — 3 (Фальковский), 39:35 — 1:0.

Вратари: Юханссон — Паскуале (58:51).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 22 (6+11+5) — 21 (3+4+14).

Судьи: Морозов, Юдаков.

5 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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Александр Кравченко все материалы автора

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