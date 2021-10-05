Тренер «Северстали» Разин рассказал, что легионер команды потерял 30 процентов зрения из-за травмы

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал, что словацкий форвард Индржих Абдул, выступавший за череповчан в прошлом сезоне, лишился 30 процентов зрения после грязного силового приема канадского легионера «Ак Барса» Джастина Азеведо.

— Вы сейчас генменеджер и главный тренер. Мне кажется, что у вас было много провалов с иностранцами.

— Вы это заявляете на всю страну, не зная ситуации изнутри. Абдул получил травму. И не играл как минимум полсезона. Начался сезон, у него 2 + 1. Кому он эти два гола забил? Он в третьей игре забросил победную шайбу «Сибири» и забил гол «Ак Барсу». И вот в Казани Азеведо в прыжке локтем ему в голову попал. Он вылетел очень жестко, у него ухудшилось зрение. Восстановился только к плей-офф. На 30 процентов стал хуже видеть! Линдберг проводил чистый силовой прием, видно было, что Абдул его вообще не видит. Периферическое зрение практически отсутствует. Но парень за несколько матчей сделал 2 + 1. Хотя получал зарплату ниже средней даже в нашей команде. Как мы с ним не угадали? Угадали.

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