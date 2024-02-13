СКА в Санкт-Петербурге на домашнем льду «СКА Арены» примет тольяттинскую «Ладу» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 13 февраля. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция поединка СКА — «Лада» пройдет в телеэфире и на сайте matchtv.ru на канале «Матч ТВ». Начало прямого эфира — в 19.15 мск. Игру также покажут на канале 78, по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ.

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СКА главного тренера Романа Ротенберга лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 87 очками после 62 матчей. «Лада» Олега Браташа находится на седьмой строчке на «Востоке»" с 72 баллами после 62 встреч.

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