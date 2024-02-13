Гарипов пожаловался на недостаток воспитания современных молодых хоккеистов

Обладатель Кубка Гагарина Эмиль Гарипов пожаловался на недостаток воспитания современных молодых хоккеистов.

«Я играл с Зариповым, Морозовым — мне было страшно им что-либо сказать, потому что они звезды. Сейчас молодые чувствуют себя на равных, эта грань стерлась. Я считаю, это плохо — это все идет от воспитания. Теперь молодой игрок может на три буквы послать ветеранов. Это не из-за уровня хоккея, а из-за воспитания. Сейчас такая молодежь», — приводит слова Гарипова Metaratings.ru.

Гарипов сыграл 315 матчей в Континентальной хоккейной лиге, выступая за «Ак Барс», «Авангард», московское «Динамо», «Трактор» и «Нефтехимик». В составе казанского клуба голкипер стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году.