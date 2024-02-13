«Куньлунь» в Мытищах на одноименной арене примет московский ЦСКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 13 февраля. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию поединка «Куньлунь» — ЦСКА можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало прямого эфира — в 19.20 мск. Следите за ключевыми событиями встречи с помощью матч-центра «СЭ».

«Куньлунь» находится на девятом месте с 48 баллами в турнирной таблице Западной конференции после 61 матча. ЦСКА главного тренера Сергея Федорова идет на седьмой строчке на Западе с 68 очками после 62 встреч.

В последний раз команды встречались 7 января. Тогда армейцы дома победили «Куньлунь» со счетом 4:3.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.