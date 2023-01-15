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Сегодня, 19:13

СКА первым обеспечил себе попадание в плей-офф КХЛ сезона-2022/23

Иван Шитик
Корреспондент
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СКА на своем льду победил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе питерцев голами отличились нападающий Дмитрий Яшкин, Максим Грошев и Святослав Гребенщиков.

Яшкин стал третьим игроком в истории лиги, который забивал 30+ голов в трех и более регулярных чемпионатах.

Автором единственного гола «Амура» стал форвард Ярослав Лихачев.

Питерский клуб, который возглавляет турнирную таблицу КХЛ, первым обеспечил себе попадание в плей-офф в нынешнем сезоне.

СКА сыграет в играх на вылет в 15-й раз подряд — команда ни разу за всю историю выступлений в КХЛ не оставалась без плей-офф.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Лихачев — 12 (Николишин, Бочаров), 15:21 — 0:1. Яшкин — 30 (бол., Ожиганов, Гусев), 18:02 — 1:1. Грошев — 4 (Галимов), 23:51 — 2:1. Гребенщиков — 2 (Хайруллин, Глотов), 25:07 — 3:1.

Вратари: Иванов — Аликин.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 45 (13+13+19) — 25 (6+9+10).

Судьи: Мочалов, Юдаков.

15 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12025 зрителей.

ХК Амур
ХК СКА
6
1
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Западная конференция И В П О
1 СКА 52 40 12 84
2 ЦСКА 50 33 17 71
3 Торпедо 50 32 18 68
4 Локомотив 52 30 22 67
5 Динамо М 51 29 22 66
6 Витязь 50 23 27 54
7 Спартак 52 23 29 53
8 Северсталь 51 20 31 51
9 Динамо Мн 51 19 32 49
10 Куньлунь 52 18 34 41
11 Сочи 50 6 44 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Сибирь 51 30 21 64
3 Металлург 50 28 22 63
4 Сал. Юлаев 50 27 23 63
5 Авангард 49 29 20 62
6 Ак Барс 50 26 24 60
7 Адмирал 51 27 24 59
8 Трактор 51 22 29 50
9 Нефтехимик 50 23 27 49
10 Барыс 52 22 30 48
11 Амур 50 21 29 48
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20.01
15.01 13:00
Спартак – Куньлунь
 3 : 2
15.01 17:00
Локомотив – Динамо М
 0 : 2
15.01 17:00
Витязь – Трактор
 4 : 3 Б
15.01 17:00
СКА – Амур
 3 : 1
15.01 17:00
ЦСКА – Северсталь
 4 : 2
15.01 17:10
Динамо Мн – Автомобилист
 - : -
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