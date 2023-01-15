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Сегодня, 19:09

Три очка Окулова помогли ЦСКА обыграть «Северсталь»

Иван Шитик
Корреспондент
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ЦСКА переиграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

В составе московской команды 3 (1+2) очка набрал нападающий Коснтаин Окулов. Также голами отметились защитник Никита Нестеров, нападающие Владислав Каменев и Павел Карнаухов.

За «Северсталь» забивали форварды Даниил Вовченко и Игорь Гераськин.

Отметим, что Вовченко установил новый рекорд результативности «Северстали» в истории КХЛ.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 71 очко в 50 матчах. «Северсталь» идет 9-й: 51 очко после 51 игры.

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ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Нестеров — 7 (Дыбленко, Окулов), 10:32 — 1:0. Вовченко — 15 (Пилипенко, Макеев), 13:19 — 1:1. Каменев — 16 (бол., Окулов, Нестеров), 29:15 — 2:1. Гераськин — 11 (Пыленков, Ильин), 40:22 — 2:2. Окулов — 15 (Каменев), 43:12 — 3:2. Карнаухов — 9 (Ярош, Слепышев), 43:48 — 4:2.

Вратари: Гамзин — Самонов (57:32 — 59:03, 59:17).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 31 (13+10+8) — 39 (13+12+14).

Судьи: Акузовский, Оленин.

15 января. Москва. «ЦСКА Арена». 5417 зрителей.

ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 52 40 12 84
2 ЦСКА 50 33 17 71
3 Торпедо 50 32 18 68
4 Локомотив 52 30 22 67
5 Динамо М 51 29 22 66
6 Витязь 50 23 27 54
7 Спартак 52 23 29 53
8 Северсталь 51 20 31 51
9 Динамо Мн 51 19 32 49
10 Куньлунь 52 18 34 41
11 Сочи 50 6 44 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Сибирь 51 30 21 64
3 Металлург 50 28 22 63
4 Сал. Юлаев 50 27 23 63
5 Авангард 49 29 20 62
6 Ак Барс 50 26 24 60
7 Адмирал 51 27 24 59
8 Трактор 51 22 29 50
9 Нефтехимик 50 23 27 49
10 Барыс 52 22 30 48
11 Амур 50 21 29 48
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20.01
15.01 13:00
Спартак – Куньлунь
 3 : 2
15.01 17:00
Локомотив – Динамо М
 0 : 2
15.01 17:00
Витязь – Трактор
 5 : 3 Б
15.01 17:00
СКА – Амур
 3 : 1
15.01 17:00
ЦСКА – Северсталь
 4 : 2
15.01 17:10
Динамо Мн – Автомобилист
 - : -
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