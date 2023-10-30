«Сибирь» — «Витязь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
В понедельник «Сибирь» на своем льду в Новосибирске примет «Витязь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет 30 октября на территории «Сибирь-Арены». Начало — в 15.30 по московскому времени.
Смотрите видеотрансляцию матча «Сибирь» — «Витязь» на официальном сайте КХЛ. Начало — в 15.20 по московскому времени. Онлайн-сервис «Кинопоиск» и канал KHL Prime также проведут прямой эфир игры КХЛ.
Ключевые события противостояния «Сибирь» — «Витязь» будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».
«Сибирь» с 25 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» с 16 баллами располагается на последней, 11-й, строчке «Запада».
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|30.10
|15:30
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Сибирь – Витязь
|- : -
|30.10
|18:00
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Лада – Адмирал
|- : -
|30.10
|19:30
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Сочи – Динамо М
|- : -