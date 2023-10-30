Самсонов, Никишин, Шабанов и Артамонов признаны лучшими игроками недели КХЛ
КХЛ определила лучших игроков недели сезона-2023/24.
Лучшим голкипером стал Александр Самонов («Салават Юлаев»). В его активе одна победа в трех матчах недели. По его воротам было нанесено 86 бросков (28,7 в среднем за игру), из которых он отразил 96,51 процента (лучший результат недели).
Лучшим защитником стал Александр Никишин (СКА), который набрал 8 (2+6) очков в трех матчах недели. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1».
Лучшим форвардом признан Максим Шабанов («Трактор»), в активе которого 6 (3+3) очков в четырех матчах недели. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2».
Лучший новичок недели — Никита Артамонов («Торпедо»), в активе которого 4 (2+2) очка в трех матчах недели. Все 4 очка он набрал в игре с «Автомобилистом» (4:2).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|26
|14
|12
|33
|2
|Металлург Мг
|26
|14
|12
|32
|3
|Ак Барс
|23
|15
|8
|32
|4
|Автомобилист
|25
|13
|12
|28
|5
|Трактор
|25
|13
|12
|28
|6
|Сал. Юлаев
|23
|13
|10
|27
|7
|Авангард
|23
|12
|11
|27
|8
|Сибирь
|23
|11
|12
|25
|9
|Нефтехимик
|23
|10
|13
|25
|10
|Амур
|23
|9
|14
|24
|11
|Барыс
|25
|7
|18
|21
|12
|Адмирал
|21
|6
|15
|15
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|24
|16
|8
|34
|2
|Динамо М
|23
|16
|7
|33
|3
|Торпедо
|24
|15
|9
|32
|4
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|5
|ЦСКА
|24
|13
|11
|28
|6
|Сочи
|22
|12
|10
|25
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|25
|8
|СКА
|22
|12
|10
|24
|9
|Северсталь
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь РС
|27
|8
|19
|19
|11
|Витязь
|24
|7
|17
|16
|30.10
|15:30
|
Сибирь – Витязь
|- : -
|30.10
|18:00
|
Лада – Адмирал
|- : -
|30.10
|19:30
|
Сочи – Динамо М
|- : -