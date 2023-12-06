«Сибирь» в ближайшее время объявит об отставке Немировски

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски и его помощник Евгений Королев в ближайшее время будут отправлены в отставку руководством новосибирского клуба.

Должность исполняющего обязанности займет Сергей Кривокрасов.

47-летний Немировски возглавил «Сибирь» в апреле 2023 года, он заключил контракт с клубом по схеме «1+1».

«Сибирь» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с 41 очком в 40 матчах.