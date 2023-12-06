Алистров заменит Мичкова на ФОНБЕТ Матче Звезд КХЛ

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КХЛ объявила о замене в составе команды Дивизиона Боброва на ФОНБЕТ Матч Звезд 2023.

Форвард «Сочи» Матвей Мичков из-за болезни не сможет принять участие в мероприятии. Его заменит нападающий СКА Владимир Алистров.

В текущем сезоне 22-летний белорус набрал 30 (12+18) очков в 37 матчах за армейцев.

14-й матч звезд КХЛ состоится 9-10 декабря в Ледовом дворце «СКА Арена» в Санкт-Петербурге.