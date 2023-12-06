Трансляция игры КХЛ «Адмирал» — «Амур» в Кинопоиске начнется в 12.20 мск 6 декабря

6 декабря «Адмирал» дома во Владивостоке на своем льду в «Фетисов Арена» примет хабаровский «Амур» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 12.30 по московскому времени.

Онлайн-сервис Кинопоиск покажет в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Адмирал» — «Амур». Начало — в 12.20 мск. Посмотреть игру также можно будет на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ.

Следить за ключевыми событиями встречи КХЛ «Адмирал» — «Амур» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Адмирал» Леонида Тамбиева с 29 баллами замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. «Амур» Андрея Мартемьянова с 37 очками занимает девятую строчку на «Востоке».

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