«Адмирал» — «Амур»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
6 декабря «Адмирал» дома во Владивостоке на своем льду в «Фетисов Арена» примет хабаровский «Амур» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 12.30 по московскому времени.
Онлайн-сервис Кинопоиск покажет в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Адмирал» — «Амур». Начало — в 12.20 мск. Посмотреть игру также можно будет на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ.
Следить за ключевыми событиями встречи КХЛ «Адмирал» — «Амур» можно с помощью матч-центра «СЭ».
«Адмирал» Леонида Тамбиева с 29 баллами замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. «Амур» Андрея Мартемьянова с 37 очками занимает девятую строчку на «Востоке».
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|И
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|О
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|54
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|Динамо М
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|3
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|Торпедо
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|23
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|24
|14
|49
|6
|ЦСКА
|38
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|17
|44
|7
|Северсталь
|38
|17
|21
|40
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|39
|14
|25
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|Витязь
|39
|13
|26
|31
|6.12
|12:30
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Адмирал – Амур
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