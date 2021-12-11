«Трактор» одержал волевую победу над «Сибирью»

«Трактор» победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Челябинцы взяли верх со счетом 4:2.

Отметим, что «Трактор» забил три безответных шайбы в третьем периоде и одержал волевую победу.

Команда Анвара Гатиятулина набрала 59 очков и занимает второе место в Восточной конферцении.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Голы: Пьянов — 7 (бол., Йокипакка, Голубев), 14:02 — 1:0. Абрамов — 7, 27:07 — 1:1. Йокипакка — 1 (бол., Голубев, Пьянов), 34:40 — 2:1. Потапов — 1, 45:43 — 2:2. Бэйлен — 6 (Гика, Седлак), 49:53 — 2:3. Гика — 7 (бол., Пулккинен, Седлак), 52:32 — 2:4.

Вратари: Красоткин (59:06) — Гарипов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 23 (7+9+7) — 33 (5+15+13).

Судьи: Ансонс, Юдаков.

11 декабря. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 3636 зрителей.