Завгородний подписал контракт с «Сочи» до конца сезона

Нападающий Дмитрий Завгородний подписал с «Сочи» односторонний контракт. Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает сайт клуба.

Завгородний в нынешнем сезоне играл в фарм-клубе «Калгари». Он провел 6 игр АХЛ за «Стоктон», не набрав очков. Затем «Калгари» согласился отдать его в аренду в российский клуб.

Ранее СКА и «Сочи» совершили обмен. Южане получили спортивные права на нападающего Дмитрия Завгороднего. К клубу из Санкт-Петербурга перешли права на форварда Тимура Ибрагимова.