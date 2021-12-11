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Завгородний подписал контракт с «Сочи» до конца сезона

16:50
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Нападающий Дмитрий Завгородний подписал с «Сочи» односторонний контракт. Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает сайт клуба.

Завгородний в нынешнем сезоне играл в фарм-клубе «Калгари». Он провел 6 игр АХЛ за «Стоктон», не набрав очков. Затем «Калгари» согласился отдать его в аренду в российский клуб.

Ранее СКА и «Сочи» совершили обмен. Южане получили спортивные права на нападающего Дмитрия Завгороднего. К клубу из Санкт-Петербурга перешли права на форварда Тимура Ибрагимова.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/media/news/kontrakt-dmitriya-zavgorodnego/

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Иван Шитик все материалы автора
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