Завгородний подписал контракт с «Сочи» до конца сезона
16:50
Нападающий Дмитрий Завгородний подписал с «Сочи» односторонний контракт. Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает сайт клуба.
Завгородний в нынешнем сезоне играл в фарм-клубе «Калгари». Он провел 6 игр АХЛ за «Стоктон», не набрав очков. Затем «Калгари» согласился отдать его в аренду в российский клуб.
Ранее СКА и «Сочи» совершили обмен. Южане получили спортивные права на нападающего Дмитрия Завгороднего. К клубу из Санкт-Петербурга перешли права на форварда Тимура Ибрагимова.
Дополнительная информация:
https://www.hcsochi.ru/media/news/kontrakt-dmitriya-zavgorodnego/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю