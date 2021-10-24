«Сибирь» обыграла «Трактор» и одержала вторую победу подряд
16:04
«Сибирь» обыграла «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0.
В составе новосибирцев отличились Ник Шор и Александр Шаров.
Победа над «Трактором» стала для «Сибири» второй подряд. Ранее, 22 октября команда обыграла минское «Динамо» (3:2).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Шор — 4 (бол., Кручинин), 38:34 — 1:0. Шаров — 7 (Йокипакка, Морозов), 49:16 — 2:0.
Вратари: Сятери — Вилл (58:17 — 59:44).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 30 (10+13+7) — 29 (11+10+8).
Судьи: Гофман, Сергеев.
24 октября. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 3140 зрителей.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю