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«Сибирь» обыграла «Трактор» и одержала вторую победу подряд

16:04
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«Сибирь» обыграла «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0.

В составе новосибирцев отличились Ник Шор и Александр Шаров.

Победа над «Трактором» стала для «Сибири» второй подряд. Ранее, 22 октября команда обыграла минское «Динамо» (3:2).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Шор — 4 (бол., Кручинин), 38:34 — 1:0. Шаров — 7 (Йокипакка, Морозов), 49:16 — 2:0.

Вратари: Сятери — Вилл (58:17 — 59:44).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (10+13+7) — 29 (11+10+8).

Судьи: Гофман, Сергеев.

24 октября. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 3140 зрителей.

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Иван Торопцев все материалы автора
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