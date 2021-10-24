«Амур» победил минское «Динамо»

«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду победил минское «Динамо» со счетом 3:0.

Хабаровский клуб прервал серию из четырех поражений и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.

Минское «Динамо» потерепело второе поражение подряд и идет на четвертом месте в Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Минск) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Педан — 1 (Йордан, Бутузов), 12:45 — 1:0. Шаров — 3 (Знахаренко), 22:24 — 2:0. Николишин — 4 (бол., Файзуллин), 53:40 — 3:0.

Вратари: Аликин — Большаков (55:12 — 59:05).

Штраф: 2 — 12.

Броски: 39 (10+20+9) — 32 (9+5+18).Судьи: Наумов, Оскирко.

24 октября. Хабаровск. Платинум-Арена.