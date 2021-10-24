КХЛ, расписание и результаты матчей 24 октября: «Адмирал» — ЦСКА и другие встречи
Результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата КХЛ
09:55
В воскресенье, 24 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут девять матчей.
10:00 мск. «Амур» — «Динамо» Минск
14:30. «Салават Юлаев» — «Локомотив»
16:00. «Йокерит» — «Динамо» Рига
17:00. «Торпедо» — «Нефтехимик»
19:00. «Динамо» Москва — «Витязь»
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
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