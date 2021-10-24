В воскресенье, 24 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут девять матчей.

10:00 мск. «Амур» — «Динамо» Минск

10:00. «Адмирал» — ЦСКА

13:30. «Сибирь» — «Трактор»

14:00. «Барыс» — «Северсталь»

14:30. «Салават Юлаев» — «Локомотив»

16:00. «Йокерит» — «Динамо» Рига

17:00. «Торпедо» — «Нефтехимик»

17:00. «Спартак» — «Куньлунь»

19:00. «Динамо» Москва — «Витязь»

Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //

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