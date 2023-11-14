«Сибирь» победила «Торпедо», у Бека ассистентский дубль
«Сибирь» дома обыграла «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.
Хозяева забивали в каждом периоде. Голы на счету Сергея Дубакина, Никиты Шашкова, Николая Прохоркина и Артема Жукова. Ассистентский дубль оформил Тэйлор Бек, который отметился 18-й и 19-й передачей в этом сезоне. У гостей шайбу забросил Деннис Ян.
«Сибирь» прервала серию из двух поражений и набрала 31 очко (8-е место турнирной таблицы Восточной конференции). «Торпедо» проиграло второй матч подряд и с 38 очками занимает 4-е место «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы: Дубакин — 2 (Бек, Андреофф), 3:54 — 1:0. Ян — 6 (Виноградов, Воронин), 17:59 — 1:1. Шашков — 4 (Яковлев), 37:37 — 2:1. Прохоркин — 7, 40:29 — 3:1. Жуков — 2 (Бек), 55:18 — 4:1.
Вратари: Красоткин — Кульбаков.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 27 (7+8+12) — 29 (11+9+9).
Судьи: Мочалов, Степучев.
14 ноября. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10518 зрителей.
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Сибирь – Торпедо
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