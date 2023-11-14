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Сегодня, 13:32

Роман Ротенберг: «Когда в СКА приходил Коскинен, многие говорили, что он не нужен команде»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса», который состоится сегодня, 14 ноября, в Казани.

— В Казани всегда классная атмосфера, полные трибуны, отличный лед. Мы с каждым матчем улучшаем нашу игру, работаем над деталями — сегодня тоже надо сделать шаг вперед.

— Будет ли поражение в домашнем матче дополнительной мотивацией?

— У нас всегда максимальная мотивация, с огромным уважением относимся к каждому сопернику. Вопрос мотивации не стоит, главное — вопрос правильно выполненного игрового задания.

— СКА выиграл два последних матча, «Ак Барс» — проиграл. Будет ли это что-то значить?

— Раненый зверь самый опасный. Очень серьезно будем готовиться.

— Галимов не так много играл в этом сезоне, недавно забил свой первый гол. Чувствует ли он себя лучше морально?

— Эмиль хорошо подготовился, радует, как он играет, вносит вклад в наши победы. Но он может играть еще лучше, выйти на новый уровень.

— Чувствует ли себя Серебряков увереннее после побед?

— Адаптация в новой команде всегда непростая, много деталей в нашей игровой системе, которые нужно изучить. Когда к нам приходил Микко Коскинен, он проиграл много матчей в регулярке, многие говорили, что он не нужен СКА. Я в свое время тоже объяснял, что ему нужна адаптация, очень тяжело выйти и сразу показывать стабильность.

Если честно, в пропущенных шайбах нет вины Серебрякова — свои же игроки закрывали обзор вратарю. У нас полное доверие ко всем нашим вратарям: и к Серебрякову, и к Маттсону, и к Плешкову, и к Мойсевичу. Нам все нужны, сезон длинный.

Роман Ротенберг. «В Питере журналисты только критикуют команду. Необоснованно. Постоянно». Новая мощная пресс-конференция Ротенберга

Никита Серебряков
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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Восточная конференция И В П О
1 Лада 31 18 13 41
2 Металлург Мг 30 18 12 40
3 Авангард 29 18 11 39
4 Ак Барс 29 18 11 38
5 Автомобилист 32 17 15 38
6 Сал. Юлаев 29 17 12 35
7 Трактор 29 16 13 35
8 Амур 29 12 17 30
9 Нефтехимик 30 12 18 29
10 Сибирь 29 13 16 29
11 Барыс 31 9 22 25
12 Адмирал 27 7 20 19
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 29 21 8 44
2 Спартак 30 20 10 43
3 Локомотив 29 18 11 38
4 Торпедо 30 18 12 38
5 ЦСКА 29 15 14 32
6 Динамо Мн 28 14 14 32
7 СКА 28 15 13 30
8 Северсталь 28 13 15 30
9 Сочи 30 12 18 26
10 Куньлунь РС 34 10 24 25
11 Витязь 30 9 21 22
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Трактор – Сал. Юлаев
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14.11 19:00
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