«Сибирь» в овертайме обыграла «Салават Юлаев»

«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Победную шайбу в составе новосибирской команды забросил Ник Шор. Также отличились Валентин Пьянов и Евгений Чесалин.

За клуб из Уфы голы забили Николай Кулемин и Михаил Науменков.

«Сибирь» набрала 50 очков и занимает шестое место на Востоке. «Салават Юлаев» имеет на счету 57 очков и находится на третьем месте.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кулемин — 14 (Кадейкин), 8:02 — 0:1. Пьянов — 9 (Ли, Литовченко), 21:04 — 1:1. Чесалин — 4 (бол., Шор, Чайковски), 34:36 — 2:1. Науменков — 2 (Кадейкин, Кулемин), 35:02 — 2:2. Шор — 9 (Ли), 60:44 — 3:2.

Вратари: Красоткин — Метсола.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 26 (9+11+6+0) — 27 (5+11+11+0).

Судьи: Беляев, Лаврентьев.

27 декабря. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 3074 зрителя.