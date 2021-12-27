«Ак Барс» получил права на финского защитника Хонку

Права на финского защитника шведского «Лулео» Юлиуса Хонку в КХЛ теперь принадлежат «Ак Барсу», сообщает сайт казанцев.

Права на легионера перешли казанскому клубу в обмен на 26-летнего защитника Рината Валиева, который отправился в минское «Динамо».

Хонка с начала нынешнего сезона выступает в чемпионате Швеции. Ранее игрок был частью системы «Далласа», который выбрал игрока на драфте-2014 под общим 4-м номером.

Всего в НХЛ он провел 87 игр и набрал 13 (2+11) баллов при показателе полезности «минус 7».