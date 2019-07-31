09:48 | Хоккей — КХЛ

"Сибирь" проведет предсезонную подготовку в форме из фотографий болельщиков. Видео

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"Сибирь" решила оригинальным образом поблагодарить своих болельщиков за поддержку.

Команда проведет контрольные матчи межсезонья в специальной форме из коллажа из фотографий болельщиков, отобранных в архивах клуба, а также в интернете.

"Сибирь" начнет новый сезон КХЛ домашним матчем с "Амуром", который состоится 3 сентября.

 

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