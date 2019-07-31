"Сибирь" проведет предсезонную подготовку в форме из фотографий болельщиков. Видео

"Сибирь" решила оригинальным образом поблагодарить своих болельщиков за поддержку.
Команда проведет контрольные матчи межсезонья в специальной форме из коллажа из фотографий болельщиков, отобранных в архивах клуба, а также в интернете.
"Сибирь" начнет новый сезон КХЛ домашним матчем с "Амуром", который состоится 3 сентября.
⚡️«Сибирь» проведет предсезонку в форме из фотографий болельщиков!— Hockey Club Sibir (@hcsibir) July 31, 2019
Ваша поддержка - самое ценное, что у нас есть! Мы благодарим вас за нее!
Вы - это ХК "Сибирь"!https://t.co/nM8b67xwGk
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