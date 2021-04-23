«Сибирь» продлила контракт с защитником Ермаковым

Защитник «Сибири» Андрей Ермаков продлил контракт с клубом еще на два сезона, сообщает Twitter новосибирцев 23 апреля.

27-летний россиянин в нынешнем регулярном сезоне КХЛ провел 38 матчей, в которых набрал семь (2+5) очков.

Ермаков присоединился к «Сибири» перед сезоном-2019/20, перейдя из ЦСКА.