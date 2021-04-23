«Сибирь» продлила контракт с защитником Ермаковым
16:25
Защитник «Сибири» Андрей Ермаков продлил контракт с клубом еще на два сезона, сообщает Twitter новосибирцев 23 апреля.
27-летний россиянин в нынешнем регулярном сезоне КХЛ провел 38 матчей, в которых набрал семь (2+5) очков.
Ермаков присоединился к «Сибири» перед сезоном-2019/20, перейдя из ЦСКА.
Андрей Ермаков с нами ещё на два сезона ??? pic.twitter.com/b44WwdrOZX— Hockey Club Sibir (@hcsibir) April 23, 2021
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