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«Сибирь» продлила контракт с защитником Ермаковым

16:25
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Защитник «Сибири» Андрей Ермаков продлил контракт с клубом еще на два сезона, сообщает Twitter новосибирцев 23 апреля.

27-летний россиянин в нынешнем регулярном сезоне КХЛ провел 38 матчей, в которых набрал семь (2+5) очков.

Ермаков присоединился к «Сибири» перед сезоном-2019/20, перейдя из ЦСКА.

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