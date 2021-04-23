Московское «Динамо» продлило контракты с Кулеминым и Зайцевым

Нападающий Вячеслав Кулемин и защитник Егор Зайцев продлили контракты с московским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

С Кулеминым соглашение рассчитано на один год, с Зайцевым контракт подписан на два сезона.

В текущем сезоне КХЛ Кулемин провел 35 матчей в регулярном чемпионате и набрал восемь очков. В плей-офф нападающий сыграл в шести матчах и забросил одну шайбу.

Зайцев сыграл 58 матчей, забросил одну шайбу и отдал восемь передач. В плей-офф защитник принял участие в 10 матчах, где отдал две передачи.