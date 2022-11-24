«Сибирь» поместила нападающего Шенфельда в список отказов

«Сибирь» поместила нападающего Антона Шенфельда в список отказов, сообщает пресс-служба клуба.

В течение 48 часов любой клуб лиги может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.

29-летний игрок в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ набрал 3 (0+3) очка в 28 матчах.