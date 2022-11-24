Защитник «Автомобилиста» Эберт о матче с «Трактором»: «Шайба за 0,016 секунды до конца матча — самая поздняя в моей карьере»
Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт прокомментировал победу над «Трактором» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Американец сравнял счет и перевел игру в овертайм за 0,016 секунды до конца третьего периода.
«В первом и втором периоде «Трактор» выглядел лучше нас, и наш голкипер Юхан Маттссон сохранял нас в игре. Мы не опускали руки, смогли сравнять счет, а Джесси Блэкер забил отличный гол в овертайме.
Мой гол в конце третьего периода? Кертис Волк отдал отличный пас, у меня не было много времени на раздумья, и я бросил. Когда мы увидели шайбу в воротах, это были невероятные чувства. Думаю, это самая поздняя шайба в моей карьере», — приводит «РБ Спорт» слова Эберта.
«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд, команда занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 48 очками в 33 матчах.
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