КХЛ: «Торпедо» — ЦСКА, СКА — «Локомотив» и другие матчи 24 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ.

19.00 мск. «Северсталь» — «Витязь»

19.00. «Торпедо» — ЦСКА

19.10. «Динамо» Мн — «Динамо» М

19.30. СКА — «Локомотив»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут