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Сегодня, 11:40

КХЛ: «Торпедо» — ЦСКА, СКА — «Локомотив» и другие матчи 24 ноября

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Сергей Федоров с хоккеистами ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Регулярный чемпионат КХЛ.

19.00 мск. «Северсталь» — «Витязь»

19.00. «Торпедо» — ЦСКА

19.10. «Динамо» Мн — «Динамо» М

19.30. СКА — «Локомотив»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 34 27 7 56
2 ЦСКА 32 21 11 47
3 Торпедо 33 21 12 44
4 Локомотив 33 19 14 44
5 Динамо М 33 18 15 41
6 Спартак 35 16 19 37
7 Витязь 33 15 18 37
8 Динамо Мн 34 14 20 35
9 Северсталь 33 12 21 32
10 Куньлунь 35 12 23 27
11 Сочи 31 5 26 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 33 23 10 48
2 Металлург 33 21 12 46
3 Сибирь 36 21 15 45
4 Адмирал 34 19 15 42
5 Сал. Юлаев 33 17 16 41
6 Авангард 33 18 15 39
7 Ак Барс 33 14 19 34
8 Трактор 35 14 21 33
9 Барыс 34 14 20 30
10 Нефтехимик 32 14 18 29
11 Амур 32 12 20 29
Результаты / календарь
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24.11 19:00
Северсталь – Витязь
 - : -
24.11 19:00
Торпедо – ЦСКА
 - : -
24.11 19:10
Динамо Мн – Динамо М
 - : -
24.11 19:30
СКА – Локомотив
 - : -
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