«Сибирь» опровергла слух о том, что нападающий «Динамо» Яшкин пропустил матч между командами по условиям продажи прав на него
«Сибирь» после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо» (1:0) разместила в Twitter пост, посвященный неучастию в матче нападающего москвичей Дмитрия Яшкина.
— Появившаяся в СМИ информация о том, что хоккеист «Динамо» Яшкин пропускал матч с «Сибирью» по условиям продажи прав нашим клубом в «Динамо» — не соответствует действительности, — написало «Динамо». — Наш клуб не имеет отношения к данному решению тренерского штаба ХК «Динамо».
??Появившаяся в СМИ информация о том, что хоккеист «Динамо» Яшкин пропускал матч с «Сибирью» по условиям продажи прав нашим клубом в «Динамо» — не соответствует действительности.— Hockey Club Sibir (@hcsibir) October 7, 2019
Наш клуб не имеет отношения к данному решению тренерского штаба ХК «Динамо» ?
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