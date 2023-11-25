Дубль Андреоффа принес «Сибири» победу над «Нефтехимиком»
«Сибирь» дома обыграла «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
Дублем за хозяев отметился Энди Андреофф. Еще одну шайбу забросил Артем Михеев.
За гостей отличился Александр Дергачев.
«Сибирь» (37 очков) после 35 матчей занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (34) после 35 игр идет десятым на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Михеев — 4 (мен.), 13:32 — 1:0. Дергачев — 10 (Сетдиков, Белозеров), 18:53 — 1:1. Андреофф — 7 (Морозов), 50:39 — 2:1. Андреофф — 8 (п.в., Прохоркин, Бутузов), 59:09 — 3:1.
Вратари: Красоткин (53:47 — 54:02) — Тихомиров (57:25 — 59:09).
Штраф: 10 — 4.
Броски: 17 (4+5+8) — 32 (17+10+5).
Судьи: Мочалов, Соин.
25 ноября. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10587 зрителей.
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