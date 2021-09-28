«Сибирь» не планирует выставлять Мерфи на драфт отказов
17:42
«Сибирь» опровергла информацию о том, что защитник Тревор Мерфи будет помещен в список отказов.
«Данная информация не соответствует действительности — в данный момент Мерфи игрок «Сибири». В планах клуба нет варианта вносить его в список отказов», — говорится в официальном Telegram-канале новосибирской команды.
В 8 матчах этого сезона КХЛ хоккеист набрал 3 (1+2) очка при полезности «-1».
По данным «СЭ», в данный момент Мерфи из-за болезни находится в Новосибирске.
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