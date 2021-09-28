«Сибирь» не планирует выставлять Мерфи на драфт отказов

«Сибирь» опровергла информацию о том, что защитник Тревор Мерфи будет помещен в список отказов.

«Данная информация не соответствует действительности — в данный момент Мерфи игрок «Сибири». В планах клуба нет варианта вносить его в список отказов», — говорится в официальном Telegram-канале новосибирской команды.

В 8 матчах этого сезона КХЛ хоккеист набрал 3 (1+2) очка при полезности «-1».

По данным «СЭ», в данный момент Мерфи из-за болезни находится в Новосибирске.