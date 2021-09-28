«Динамо» — «Спартак», КХЛ: где смотреть и во сколько начало матча
18:00
Сегодня, 28 сентября, московское «Динамо» на своем льду примет «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало — в 19.30 по московскому времени.
«Динамо» — один из лидеров Западной конференции, московский клуб набрал 16 очков в 9 матчах и идет на втором месте. У «Спартака» — 12 баллов в 11 встречах и пятая строчка.
В прошлом сезоне команды встречались 4 раза в рамках регулярного чемпионата и красно-белые смогли одержать две победы.
Следить за матчем «Динамо» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.
Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов можно посмотреть по этой ссылке //
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