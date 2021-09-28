Защитник «Северстали» дисквалифицирован на один матч
17:01
Защитник «Северстали» Макар Хабаров получил дисквалификацию на один матч, сообщает сайт КХЛ.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Северстали» Макара Хабарова наказание по п.1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.
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