«Сибирь» в овертайме обыграла «Куньлунь Ред Стар»

«Сибирь» обыграла «Куньлунь Ред Стар» в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Заброшенными голами в составе хозяев отметились Никита Сетдиков и Никита Коротков. Победную шайбу в овертайме забросил Сетдиков, оформив дубль.

В составе китайской команды голы забили Паркер Фу и Тайлер Вон.

«Сибирь» набрала 46 очков в 40 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Куньлунь Ред Стар» находится на 11-м месте, имея на счету 23 очка в 39 матчах.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Сетдиков — 3 (Мерфи, Коротков), 10:49 — 1:0. Коротков — 6, 25:57 — 2:0. П. Фу — 7 (Локхарт, Спроул), 51:41 — 2:1. Вонг — 12 (Локхарт, Спроул), 59:59 — 2:2. Сетдиков — 4, 63:06 — 3:2.

Вратари: Красоткин — Пэнфэй Хань (58:58 — 59:59).Штраф: 4 — 8.

Броски: 40 (14+16+8+2) — 25 (9+2+12+2).

Судьи: Ансонс, Юдаков.

12 декабря. Новосибирск. ЛДС Сибирь.