Россиянин, живущий в ОАЭ, объяснил, почему русскоязычным жителям Дубая неинтересен хоккей

Президент хоккейной лиги ОАЭ и владелец команды «Майти Кэмэлс» Владимир Бурдун в интервью «СЭ» рассказал, почему Дубай в настоящее время не готов иметь команду в КХЛ.

— Сейчас кажется, что Эмираты на подъеме, и это действительно так. Но давайте посмотрим на цифры. Этой зимой на Expo ожидали около 45 миллионов туристов. И, наверное, ожидания не оправдаются. Страна готова принять такое количество людей, но есть сторонние факторы. Например, несколько дней назад у нас нашли новый штамм коронавируса. Мы должны понимать, что мир трясет, и Эмираты не остаются в стороне. В итоге из-за небольшого объема туристов подлетают цены. Сейчас не каждый может позволить себе прилететь сюда.

Закрыта та же Индия, которая считается одним из основных поставщиков бизнесменов — ей принадлежит огромная часть бизнеса в Дубае. Эти моменты нельзя просто взять и рассказать. Нужно быть в гуще событий и чувствовать, какие волны происходят внутри страны. Тогда можно будет взять и управлять ими. И довольно сложно сделать это, приехав сюда на небольшой срок. Пусть даже у тебя супергениальная команда, но это немножко не то. Представьте, что я бы приехал в Омск и решил провести там матч «Mighty Camels» с ЦСКА? Ситуация примерно такого же уровня.

Тут еще нужно говорить и том, что основная часть русскоязычного населения Дубая — это мусульмане. Это люди с юга страны, которым хоккей в принципе неинтересен. Людей, которым он интересен, здесь сейчас не так много. Плюс декабрь не был рассчитан на большое количество туристов. Я считаю, что на матч КХЛ нужно, прежде всего, было приводить иностранцев, которым интересен хоккей. Но для этого есть достаточно длинная дорога, которую нужно развивать шаг за шагом. К сожалению, Ближний Восток преодолеть нахрапом очень сложно.

Напомним, что 3 декабря в Дубае прошел матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» (1:3).