Шумаков рассказал про стресс из-за незнания английского языка

Форвард "Авангарда" Сергей Шумаков в интервью "СЭ" рассказал о скандальном уходе из ЦСКА, скитаниях по Америке и тяжелой жизни в Челябинской области.

– В "Авангарде" у вас со старта игра пошла, все получалось. Почему? Соскучились по России? Ушло то напряжение?

– И соскучился, и поговорить уже с кем-то можно, и чувствуешь себя по-другому, когда тебе доверяют. Приехал – в большинство сразу поставили. Когда чувствуешь, что ты нужен – хочется как можно больше сделать для команды.

– Ожиганов рассказывал, что когда пришел в раздевалку в "Ак Барсе" и услышал знакомые шуточки, понял, что очень сильно по этому скучал.

– Но он-то подольше там пробыл. Я-то недолго. Но все равно приятно поговорить с кем-то, пошутить. Там как – пришел в раздевалку, сел, шнурки завязал, пошел на лед, помолчал, и все.

– Партнеры даже не пытались с вами разговаривать?

– Пытались – какими-то самыми простыми словами.

– У Самсонова тоже с английским пока не клеится?

– Сейчас-то уже получше. А когда вместе только приехали – это ужас был. Нам Кристапс Биндулис – латыш – помогал. Он разговаривает на трех языках. Вот и помогал. Когда я палец сломал, он со мной в больницу ездил – переводить. В "Спрингфилде" так вообще ни одного русского не было. Представляете, какой стресс у меня был?

– Вы же, получается, там как котенок были, брошенный в озеро.

– Ну да.

(Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

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