Капитан «Динамо» Вадим Шипачев поделился эмоциями после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (5:3).

— Непростой выдался матч. Все-таки разница во времени догнала?

— Да нет. Готовились сегодня. Знали, что «Адмирал» будет быстро играть, они, в принципе, так и начали. А так, по скорости мы не уступали. Думаю, просто не забили свои моменты, которые у нас были, поэтому такая игра сложилась напряженная, — цитирует Шипачева сайт бело-голубых.

— Богатая игра на твои личные достижения. 750 очков в КХЛ. 510 передач и звание лучшего ассистента в истории КХЛ. Насколько это важно для тебя?

— Конечно, хочется, чтобы в каждой игре команда выигрывала. Естественно, пытаюсь помочь в каждом матче своими действиями позитивными — передачами, голами. Благодарен ребятам, партнерам... В каких бы командах не играл, в Череповце, в СКА, в «Динамо» — играл все время с крутыми пацанами. Спасибо им, без них такого не было бы. Спасибо им, доверию тренерского штаба, болельщикам. Доверие тренерского штаба играет большую роль — всегда много играл, очень рад этому. Естественно, болельщикам спасибо за поддержку. Они и сегодня были во Владивостоке, и в Хабаровск приезжали — большие молодцы. Моя семья помогает мне все время играть хорошо, я их люблю.

— Не сразу получилось забросить в пустые — не ожидал?

— Нет, ожидал. Что-то со льдом сегодня — шайба перепрыгнула. Хорошо, что она не улетела за ворота. Пришлось бы рыть. Ребята посмеялись, сказали, что надо было еще упасть.