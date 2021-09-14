Амиров рассказал о процессе восстановления после травмы

Форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров рассказал о восстановлении после перелома ключицы. Игрок получил травму в товарищеском матче на предсезонном турнире.

— Как прошел процесс реабилитации после травмы?

— В принципе хорошо. Фактически восстановился уже — нет болевых ощущений. Работаем с докторами, с тренером по физической подготовке. Вышел на лед, настрой — только боевой, — цитирует Амирова сайт «Салавата».

— Несмотря на травму, ездил с командой на выезд. Как это, помогло?

— Да, конечно, помогло. Я как раз там начал тренироваться, на «земле» потихоньку, велосипед. Вместе с доктором следил за давлением, за всеми показателями, поэтому очень помогло. Как раз там начался период реабилитации.

— Много индивидуальной работы с тренерами. На что делаете упор?

— Сейчас акцент на плечи, «закачка» плечей, «функционал», плюс взрывная работа, скоростная. В общем, работа над физическим состоянием. Над всеми компонентами, потому что пропустил достаточно времени. Поэтому сейчас надо набирать обороты.

— Сегодня была первая тренировка в общей группе с командой...

— Конечно, приятно вернуться в основной состав, тренироваться с командой. После тренировки уже отдельно работали с Михаилом Васильевым над завершением, над техникой броска, над передачами. Надо вспомнить все, потому что немного потерял кондиции. В конце «физика» — побегали.

— Вполне вероятно, что мы тебя увидим на домашних играх?

— Не знаю насчет того, выйду или нет. Это решат доктор и тренерский штаб. Но я буду делать все, что от меня зависит: восстанавливаться и готовиться. Сделаю все, что мне скажут, — сказал Амиров.