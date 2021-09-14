Амиров рассказал о процессе восстановления после травмы
Форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров рассказал о восстановлении после перелома ключицы. Игрок получил травму в товарищеском матче на предсезонном турнире.
— Как прошел процесс реабилитации после травмы?
— В принципе хорошо. Фактически восстановился уже — нет болевых ощущений. Работаем с докторами, с тренером по физической подготовке. Вышел на лед, настрой — только боевой, — цитирует Амирова сайт «Салавата».
— Несмотря на травму, ездил с командой на выезд. Как это, помогло?
— Да, конечно, помогло. Я как раз там начал тренироваться, на «земле» потихоньку, велосипед. Вместе с доктором следил за давлением, за всеми показателями, поэтому очень помогло. Как раз там начался период реабилитации.
— Много индивидуальной работы с тренерами. На что делаете упор?
— Сейчас акцент на плечи, «закачка» плечей, «функционал», плюс взрывная работа, скоростная. В общем, работа над физическим состоянием. Над всеми компонентами, потому что пропустил достаточно времени. Поэтому сейчас надо набирать обороты.
— Сегодня была первая тренировка в общей группе с командой...
— Конечно, приятно вернуться в основной состав, тренироваться с командой. После тренировки уже отдельно работали с Михаилом Васильевым над завершением, над техникой броска, над передачами. Надо вспомнить все, потому что немного потерял кондиции. В конце «физика» — побегали.
— Вполне вероятно, что мы тебя увидим на домашних играх?
— Не знаю насчет того, выйду или нет. Это решат доктор и тренерский штаб. Но я буду делать все, что от меня зависит: восстанавливаться и готовиться. Сделаю все, что мне скажут, — сказал Амиров.
Дополнительная информация:
https://hcsalavat.ru/news/rodion-amirov-budu-delat-vsyo-chtoby-skoree-vernutsya-na-igry/
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