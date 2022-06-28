Слафковски возглавил финальный рейтинг драфта НХЛ-2022 от Боба Маккензи

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Авторитетный журналист TSN Боб Маккензи представил свой финальный рейтинг драфта НХЛ-2022. Он формирует свой список по результатам опросов генеральный менеджеров, тренеров и скаутов клубом НХЛ.

Первое место в рейтинге занял нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски. Он обошел канадского форварда Шейна Райта.

Лучший из россиян — защитник Павел Минтюков — занял 12-е место. Нападающий Данила Юров стал 14-м, форвард Иван Мирошниченко — 19-м.

Рейтинг драфта-2022 от Бобба Макези

28 июня 2022 года

1. Юрай Слафковски (Словакия) — нападающий

2. Шейн Райт (Канада) — нападающий

3. Логан Кули (США) — нападающий

4. Шимон Немец (Словакия) — защитник

5. Каттер Готье (США) — нападающий.

6. Давид Йиричек (Чехия) — защитник

7. Йокаим Кемелл (Финляндия) — нападающий

8. Юнатан Леккеримяки (Швеция) — нападающий

9. Мэтт Савой (Канада) — нападающий

10. Марко Каспер (Австрия) — нападающий

11. Кевин Корчински (Канада) — защитник

12. Павел Минтюкв (Россия) — защитник

14. Данила Юров (Россия) — нападающий

19. Иван Мирошниченко (Россия) — нападающий