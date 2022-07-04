В «Салавате Юлаеве» недовольны решением Тихонова завершить карьеру

Исполнительный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал новость о том, что форвард уфимского клуба Виктора Тихонова принял решение завершить карьеру.

«Для нас это стало неожиданностью, нам ничего об этом не известно. У Виктора Тихонова действующий контракт с «Салаватом Юлаевым». 12 июля у команды запланирован сбор. Мы ждём Виктора в расположении клуба, а дальше будем действовать в соответствии с регламентом КХЛ», — сказал Курносов «Чемпионату».

В прошедшем сезоне 34-летний форвард принял участие в 25 матчах, набрав 15 (5+10) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф Тихонов провел 11 встреч, заработав шесть (3+3) баллов при полезности «-3».

Этот сезон стал первым для нападающего в «Салавате». Отметим, что контракт Тихонова с уфимским клубом истекает 30 апреля 2023 года.