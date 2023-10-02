Шевченко рассказал об особенностях игры на Дальнем Востоке
Нападающий хабаровского «Амура» Дмитрий Шевченко рассказал об особенностях игры на Дальнем Востоке.
«Привык ли к смене часовых поясов? Уже нормально. Проблемы были только в первый день. Но там надо было только обжиться, головная боль была в этом. Отговорки про часовые пояса — это не для меня. Я знал, куда еду. Насильно подписывать контракт меня никто не заставлял. Чем занимаюсь во время полетов? В основном слушаю какие-то подкасты, смотрю сериалы. Во время выездных серий мы между городами летаем 1,5-2 часа. Особо ничего не делаешь. В Хабаровск мы летали всего один раз, из Новосибирска. Это часов 5. Чуть-чуть фильм посмотрел, часик поспал. Не могу сказать, что я какими-то сверхъестественными вещами занимаюсь», — приводит слова Шевченко «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Шевченко провел в составе казанского клуба 12 матчей и набрал 7 (4+3) очков.
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|5
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|8
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|12
|5
|7
|11
|9
|Северсталь
|11
|5
|6
|11
|10
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|10
|11
|Витязь
|12
|2
|10
|5
|2.10
|17:00
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Металлург Мг – Нефтехимик
|- : -
|2.10
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|2.10
|18:00
|
Лада – Сал. Юлаев
|- : -
|2.10
|19:10
|
Динамо Мн – Барыс
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|2.10
|19:30
|
ЦСКА – Витязь
|- : -
|2.10
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|- : -
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|19:30
|
Сочи – СКА
|- : -
|2.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Динамо М
|- : -