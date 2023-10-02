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Сегодня, 16:54

Шевченко рассказал об особенностях игры на Дальнем Востоке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий хабаровского «Амура» Дмитрий Шевченко рассказал об особенностях игры на Дальнем Востоке.

«Привык ли к смене часовых поясов? Уже нормально. Проблемы были только в первый день. Но там надо было только обжиться, головная боль была в этом. Отговорки про часовые пояса — это не для меня. Я знал, куда еду. Насильно подписывать контракт меня никто не заставлял. Чем занимаюсь во время полетов? В основном слушаю какие-то подкасты, смотрю сериалы. Во время выездных серий мы между городами летаем 1,5-2 часа. Особо ничего не делаешь. В Хабаровск мы летали всего один раз, из Новосибирска. Это часов 5. Чуть-чуть фильм посмотрел, часик поспал. Не могу сказать, что я какими-то сверхъестественными вещами занимаюсь», — приводит слова Шевченко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Шевченко провел в составе казанского клуба 12 матчей и набрал 7 (4+3) очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/forvard-amura-shevchenko-otgovorki-pro-chasovy-e-poyasa-e-to-ne-dlya-menya-ya-znal-kuda-edu/
Дмитрий Шевченко
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