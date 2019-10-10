Шайба Войнова принесла «Авангарду» победу в матче с «Амуром»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» принимал «Амур». Хозяева одержали победу с минимальным счетом — 1:0. Победный гол на счету защитника Вячеслава Войнова.

«Авангард» набрал 21 очко и возглавил дивизион Чернышова. На счету «Амура» осталось 11 очков — команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

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«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Войнов — 6 (бол., Семенов, Бек), 23:45 — 1:0.

Вратари: Бобков — Аликин (58:06).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (10+12+6) — 33 (13+10+10).

Судьи: Сергеев, Юдаков.

10 октября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

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