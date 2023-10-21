Браташ: «Не надо забывать, что у «Лады» продолжается становление»
Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу над «Авангардом» (5:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Не надо забывать, что у нас — пусть в боевых условиях — продолжается становление, рост команды. К Даниле Моисееву у нас нет претензий, он старается выполнять все, что требуется. Думаю, сказывается то, что он не проходил с нами предсезонную подготовку — в отличие от остальных ребят. Мы надеемся и ждем, когда он наберёт лучшие кондиции. Согласен, что он способен на большее», — цитирует пресс-служба лиги Браташа.
«Лада» с 26 очками занимает третье место в Восточной конференции. У «Авангарда» — 22 очка и 6-е место.
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