Сейейс — о рижском «Динамо»: «Жалко, что такого клуба больше не существует»
Бывший главный тренер рижского «Динамо» Нормундс Сейейс объяснил, почему команда не смогла закрепиться в Высшей лиге чемпионата Латвии по хоккею.
«Жалко, что такого клуба, как «Динамо» Рига, уже нет. В «Динамо» решили не вкладываться больше, спонсоров не было. Деньги шли из России, а в связи с такой обстановкой стало ясно, что средств никаких поступать не будет. Много каких факторов связали вместе. В прошлом сезоне играли в местном чемпионате, но финансирование слабое было, задержки по зарплатам. Одни хоккеисты говорили, что все хорошо, другие не были довольны. Я не знаю, где правда», — цитирует специалиста Legalbet.
Рижское «Динамо» было основано в апреле 2008 года. Команда до 2022 года выступала в КХЛ. В прошедшем сезоне динамовцы выступали в Высшей лиге чемпионата Латвии. Из-за финансовых проблем команда не подала заявку на участие в сезоне-2023/24.
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