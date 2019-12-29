«Северсталь» в овертайме переиграла СКА. Команда из Санкт-Петербурга потерпела второе поражение подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» на своем льду одолела СКА. Встреча закончилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу череповчан.

СКА потерпел второе поражение подряд. А вот «Северсталь» наоборот выиграла второй матч кряду.

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«Северсталь» (Череповец) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Алексеев — 4 (Кудако, Морозов), 2:42 — 1:0. Зуб — 11 (Токранов, Лехтеря), 17:25 — 1:1. Кузьменко — 7 (Ожиганов), 28:34 — 1:2. Кодола — 5 (Петунин, Вовченко), 37:32 — 2:2. Гераськин — 7 (Петунин, Хлыстов), 64:33 — 3:2.

Вратари: Подъяпольский — Хелльберг.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 38 (11+15+7+5) — 34 (8+7+17+2).

Судьи: Гофман, Овчинников.

29 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».