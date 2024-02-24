«Северсталь» стала 10-м клубом КХЛ с 200 заброшенными шайбами за один регулярный чемпионат
«Северсталь» стала десятым клубом в истории КХЛ, который забросил 200 и более шайб за один регулярный чемпионат.
Череповецкий клуб после двух периодов ведет в счете в матче со «Спартаком» — 3:2. Таким образом, команда преодолела отметку в 200 голов в этом сезоне.
Также в истории КХЛ 200 голов за регулярный чемпионат забивали СКА (семь раз), ЦСКА, «Салават Юлаев» (по 3 раза), «Локомотив», «Торпедо», «Спартак», «Металлург», «Авангард» и московское «Динамо» (по 1 разу).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|67
|43
|24
|93
|2
|Авангард
|67
|43
|24
|92
|3
|Сал. Юлаев
|67
|41
|26
|88
|4
|Ак Барс
|67
|40
|27
|82
|5
|Автомобилист
|67
|36
|31
|80
|6
|Трактор
|67
|36
|31
|78
|7
|Лада
|67
|31
|36
|76
|8
|Амур
|67
|29
|38
|70
|9
|Сибирь
|67
|28
|39
|67
|10
|Нефтехимик
|67
|26
|41
|67
|11
|Адмирал
|67
|21
|46
|54
|12
|Барыс
|67
|20
|47
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|67
|45
|22
|96
|2
|СКА
|67
|46
|21
|95
|3
|Локомотив
|67
|44
|23
|93
|4
|Спартак
|67
|40
|27
|88
|5
|Северсталь
|67
|36
|31
|80
|6
|ЦСКА
|67
|34
|33
|75
|7
|Торпедо
|67
|34
|33
|74
|8
|Динамо Мн
|67
|31
|36
|67
|9
|Сочи
|67
|23
|44
|53
|10
|Куньлунь РС
|66
|23
|43
|52
|11
|Витязь
|67
|20
|47
|47
Результаты / календарь
14.02
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16.02
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18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
|24.02
|13:00
|
Торпедо – ЦСКА
|1 : 2
|24.02
|14:00
|
Барыс – Лада
|1 : 4
|24.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|1 : 2
|24.02
|14:30
|
Трактор – Авангард
|3 : 2 Б
|24.02
|15:00
|
Металлург Мг – Витязь
|2 : 1
|24.02
|17:00
|
Динамо М – Адмирал
|4 : 3 ОТ
|24.02
|17:00
|
Ак Барс – Амур
|4 : 2
|24.02
|17:00
|
Спартак – Северсталь
|5 : 3
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