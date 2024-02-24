«Северсталь» стала 10-м клубом КХЛ с 200 заброшенными шайбами за один регулярный чемпионат

«Северсталь» стала десятым клубом в истории КХЛ, который забросил 200 и более шайб за один регулярный чемпионат.

Череповецкий клуб после двух периодов ведет в счете в матче со «Спартаком» — 3:2. Таким образом, команда преодолела отметку в 200 голов в этом сезоне.

Также в истории КХЛ 200 голов за регулярный чемпионат забивали СКА (семь раз), ЦСКА, «Салават Юлаев» (по 3 раза), «Локомотив», «Торпедо», «Спартак», «Металлург», «Авангард» и московское «Динамо» (по 1 разу).