«Северсталь» и СКА в четверг, 16 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце в Череповце. Начало — 19.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Северсталь» — СКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Северсталь» набрала 31 очко и занимает 8-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе СКА 32 балла, команда находится на 6-м месте Западной конференции.

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